Beşiktaş'ta sakatlık! Emirhan Topçu, oyuna devam edemedi

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

EMİRHAN SAKATLANDI, TAYYİP TALHA GİRDİ

Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Emirhan, daha sonra 15. dakikada kendisini bir kez daha kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'tan sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.