Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Genç oyuncu kenara alındı Beşiktaş'ın Buducnost ile oynadığı hazırlık maçında genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi, sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Beşiktaş'ın hazırlık sürecinde karşılaştığı Buducnost ile oynanan maçta beklenmedik bir olay yaşandı.

Genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi, karşılaşmanın sadece 12. dakikasında aldığı bir darbe sonucunda sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın erken dakikalarında, rakip oyuncuyla girdiği bir ikili mücadelede aldığı darbe sonrasında kendini yere bırakan Terzi, sağlık ekibinin müdahalesiyle kenara alındı.

Oyun dışı kalan genç futbolcu, tedavi sürecinin ardından tribüne götürülürken, Beşiktaş cephesinde endişe ve üzüntü yaşandı.

Yerini Umut Meraş'a bıraktı

Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi'nin oyundan çıkmasıyla birlikte yerine Umut Meraş'ın dahil olması, teknik direktör ve takımın gelecek planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Sakatlığın ciddiyeti ve etkileriyle ilgili detaylar, yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.