Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni belli oldu! Hoca değişikliği... Beşiktaş sakat futbolculardan dert yanarken ilginç bir istatistik de göze çarptı. Siyah-beyazlı takımda hocalar değiştikçe sakatlıklar arttı.

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Süper Lig'de averajla lider olan Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta sakatlıkların artması ise taraftarı düşündürüyor.

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan ve ideal kadrosunu bir türlü yakalayamayan siyah-beyazlılarda adale sakatlıklarının artması da yabancı araştırma şirketlerinin bile ilgisini çekti.

Bir ara 13 futbolcusu sakatlanan siyah-beyazlılarda şu an mevcut 10 oyuncu sakatlık problemi yaşıyor. Bunların yarısının ise hamstring (adale sakatlığı) problemi yaşaması da dikkat çeken diğer unsurlar arasında.

Hoca değiştikçe sakatlık riski artıyor

BMJ Open Sport & Exercise Medicine'nin araştırmasına göre de antrenör değişiklikleri takımlarda hamstring (Bacak arka kası) sakatlıklarının artışına neden oluyor.

Araştırmada teknik adam değişikliği, hamstring yaralanmalarında yüzde 276 gibi bir artışla yüksek düzeyde ilişkilendirildi.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la birlikte 3 ayrı teknik adamla çalışan siyah-beyazlılarda sakatlıkların sebebi sık hoca değişikliği olarak gösterildi.