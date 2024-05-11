Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe kararı Başkan Hasan Arat, yeni teknik direktörün yerli olması durumunda Serdar Topraktepe'yi takımda tutacak. Genç teknik adamın oyuncularla olan diyaloğu çok beğeniliyor.

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Beşiktaş'ta gelecek sezon kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı şu aralar en çok merak edilen konu.

Siyah beyazlı yönetim kupa finalinin ardından resmî görüşmelere başlayacak.

Serdar Topraktepe kalacak

Şu anda başa kimin geçeceği belli olmasa da yardımcı antrenörlerden biri kesinleşti. Başkan Hasan Arat, Serdar Topraktepe'yi bırakmayacak.

Yeni hoca adaylarıyla yapılacak görüşmelerde, yönetimin şartlarından birinin Serdar Topraktepe'nin kalması olacağı öğrenildi. Oyuncularla arasındaki diyaloğu çok beğenilen genç teknik adamın kendisini geliştirmesi ve gelecekte takımın başına geçmesi için böyle bir karar alındı.

"Beşiktaş'ta ne görev verilirse seve seve yaparım"

Başkan Hasan Arat'ın da bu fikrini Serdar Topraktepe ile paylaştığı, genç teknik adamın da, "Beşiktaş'ta ne görev verilirse seve seve yaparım." diyerek teşekkür ettiği belirtildi.