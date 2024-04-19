Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi sakatlandı Beşiktaş'ta Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile oynanan maçın ilk yarısında Serkan Emrecan Terzi sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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Süper Lig'in 33. haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

İlk 45 dakikanın son anlarında Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi kendini yere bıraktı.

Yerini Tayyip Talha'ya bıraktı

Siyah-beyazlı takımda savunma oyuncusu, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

Kadroya sonradan eklenmişti

20 yaşındaki isim, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşinin yanında olmak için kadrodan çıkarılan Umut Meraş'ın yerine kafileye eklenmişti.