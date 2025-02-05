Beşiktaş'ta, Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Dünkü Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor