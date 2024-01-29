Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Takım bir gün izin yapacak

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut ve duran top çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 31 Ocak Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)