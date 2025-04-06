Beşiktaş'ta transferde ilk hedeflerden biri Salih Özcan

Haber Merkezi

Gelecek sezon icin güçlü bir kadro kurma hedefinde olan Beşiktaş, orta saha takviyesi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’ı radarına aldı.

Siyah-beyazlılarda göreve scout şefi olarak getirilen Eduard Graf, Salih’in kulübü Borussia Dortmund’da yıllarca görev yaptı.

BAŞKAN ADALI TALİMATI VERDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu nedenle Graf’a "Salih Özcan transferi sende" diyerek talimatı verdi.

Alman yetkili, yakından tanıdığı Dortmund’lu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklif yapacak.

ÖZCAN, DORTMUND'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan milli futbolcu da Alman kulübünde fazla forma şansı bulamıyor ve ayrılmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, bu durumdan da yararlanıp transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.