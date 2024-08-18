Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa taraftarlarla buluştu Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası ile Süper Kupa Antalyaspor'la oynan lig maçı öncesinde stadyuma getirildi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan bu kritik müsabaka öncesinde ise siyah-beyazlılar, geçen sezon kazandığı iki kupayı taraftarıyla buluşturdu.

KUPALAR TARAFTARLA BULUŞTU

Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Türkiye Kupası ile Süper Kupa, müsabaka öncesinde Dolmabahçe'ye getirildi.

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı.

Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.

SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI

Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.