Beşiktaş'ta Welinton da sakatlandı

Beşiktaş'ta Welinton da sakatlandı

Beşiktaş, Welinton'un uyluk kemiğinde ödem ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını açıkladı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında sakatlanan Welinton için açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.





10 GÜN YOK

Brezilyalı stoperin, 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Vida'nın da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın stoperde alternatifleri Montero, Necip ve Mehmet Topal olarak gözüküyor.



