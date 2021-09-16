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    Beşiktaş'ta Welinton da sakatlandı

    Beşiktaş'ta Welinton da sakatlandı

    Beşiktaş, Welinton'un uyluk kemiğinde ödem ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:12
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    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında sakatlanan Welinton için açıklama yaptı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş ta Welinton da sakatlandı #1

    10 GÜN YOK

    Brezilyalı stoperin, 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Vida'nın da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın stoperde alternatifleri Montero, Necip ve Mehmet Topal olarak gözüküyor.

    Beşiktaş ta Welinton da sakatlandı #2

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