Beşiktaş'tan 100. yıla özel yeni forma! Tasarım paylaşıldı, Hatayspor maçında giyilecek Beşiktaş, Hatayspor maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan formasıyla çıkacağını açıkladı.

ensonhaber.com

29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık.

Birçok futbol takımı da hazırladıkları 100. yıl formalarını maçlarda giyerek bu coşkuya ortak olurken, Beşiktaş'ta ise Ahmet Nur Çebi yönetiminin hazırlattığı forma tasarımı taraftarlar tarafından beğenilmemişti.

Diğer takımlara göre sönük kaldığı düşünülen forma için yeni yönetim harekete geçti.

Beşiktaş'ın 100. yıl forması (version 2)

2023'ün son maçı olan Hatayspor maçına özel forma tasarlatan Hasan Arat ve kurmayları, tasarımı resmi hesaptan paylaştı.

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru sonucunda, milletçe çok büyük gururla kutladığımız 100. Yıl'ın son maçında sahada özel formamızla yer alacağız. Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin 100. Yıl logosunun, kurucularımızın ve onursal başkanlarımızın isimleriyle bezenmiş tasarımıyla siyah formamız ilk kez oyuncularımızın sırtında olacak. Bu özel çalışma için formamızdaki haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlarımızın anlamlı desteğine çok teşekkür ederiz.

Eski forma tasarımı

Ahmet Nur Çebi yönetiminin hazırlattığı forma ise şu şekildeydi:

Sizce hangi forma daha güzel? Yorumlarınızı bekliyoruz...