Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bilet fiyatları Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçının biletlerini Cumhuriyet Bayramı'na özel fiyatlarla satışa sunacak.

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Süper Lig'in 10. haftası Dolmabahçe'de kapanacak.

Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak.

Bu müsabakada ise hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Bilet fiyatlarında indirime gidildi

Maç öncesinde ise Beşiktaş'tan taraftarına büyük bir jest geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; Gaziantep FK maçı biletlerinin, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak Doğu-Batı Bloklar 100 TL, Kale Arkası ise 29 TL’den 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de satışa sunulacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaşımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu’na davet ediyoruz.

Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son karşılaşma olan İstanbulspor maçında ise en ucuz bilet 425 TL idi.