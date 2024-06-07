Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na Brad Friedel'i getirdi

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlı takım, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevi için Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
"Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na getirilmiştir"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüzden Bilgilendirme
Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na getirilmiştir.
Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
Galatasaray'ın kalesini korudu
Tottenham'da pazarlama ve yönetim alanında çalışma yürüten Friedel, ABD U19 ile New England'da teknik direktörlük deneyimi yaşadı.
Eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı.
53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi ve ülkemizde forma giyen ilk ABD'li oyuncu olmuştu.
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