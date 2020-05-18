Beşiktaş'tan armalı maske kararı Beşiktaş yönetimi, korsan satışa engel olmak adına kulüp mağazası üzerinden armalı maske çıkarmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların çoğu evde kalmaya özen gösterirken, dışarı çıktıklarında ise maske ve eldivenlerle virüse önlem almaya devam ediyorlar.

Futbol kulüplerinin başı ise yine korsan ürünlerle dertte. Geçtiğimiz gün Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, armalı maskelerin lisanslı olmadığını belirtti.

''HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI''

Korsan maske ile çeşitli tekstil ve aksesuarlar konusunda siyah-beyazlılar, hukuki işlemlerin başladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübümüzün armasını taşıyan maskeler ile çeşitli tekstil ve aksesuar ürünlerinin sosyal medyada korsan şekilde yapılan reklam ve satışının arttığını gözlemlemekteyiz.

Söz konusu korsan ürünlerin reklam ve satışını yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemlere derhal başlanacağını kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızdan korsan ürünlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.''





LİSANSLI MASKE ÇIKIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş yönetiminin ise yeni bir karar alarak, kulüp mağazası üzerinden satılacak logolu maske çıkaracağı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, bu doğrultuda çalışmalarına da başladığı biliniyor.