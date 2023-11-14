Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın iddialarına yalanlama Beşiktaş, eski teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Vincent Aboubakar'la ilgili bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Burak Yılmaz, açıklamalarıyla siyah-beyazlı camiayı karıştırdı.

Şenol Güneş ve Vincent Aboubakar hakkında sözleri taraftarı kızdıran Burak Hoca, Cenk Tosun'u da takipten çıkarak tartışmaları farklı bir boyuta taşımıştı.

Aboubakar hakkında, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum..." diyen genç çalıştırıcıya cevap gecikmedi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı yalanladı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak iddialara karşılık verdi.

Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.



Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.



Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

"Aylar öncesinin konusu..."