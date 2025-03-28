Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi

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Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmemişti.

Yaşanan gelişmenin ardından Beşiktaş, derbi için harekete geçti.

DÜNYACA ÜNLÜ EMEKLİ BİR HAKEM DERBİYE GELECEK

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirecek.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan hakem, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.

MAÇTAKİ POZİSYONLARI YORUMLAYACAK

Maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.