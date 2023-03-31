Beşiktaş'tan derbiye özel prim kararı Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında takımın galip gelmesi durumunda oyunculara 2 milyon TL prim ödeyecek.

Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş 2 Nisan Pazar akşamı saat 20.30'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galibiyete özel prim verilecek

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta yönetim harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Kadıköy'de elde edilecek galibiyet durumunda takıma prim verecek.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi halinde futbolcular, 2 milyon TL primin sahibi olacak.

Yönetim, takımı yalnız bırakmayacak

Beşiktaşlı kurmayların ayrıca Kadıköy deplasmanında takımı yalnız bırakmayacağı ve tam kadro olarak stadyumda yer alacağı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe cephesinde de prim kararı alınmıştı. Başkan Ali Koç'un derbide galip gelinmesi halinde takıma 3 milyon TL vereceği belirtilmişti.