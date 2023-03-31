Beşiktaş'tan derbiye özel prim kararı

Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Jorge Jesus yönetimindeki ile Şenol Güneş'in ekibi 2 Nisan Pazar akşamı saat 20.30'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galibiyete özel prim verilecek

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta yönetim harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Kadıköy'de elde edilecek galibiyet durumunda takıma prim verecek.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi halinde futbolcular, 2 milyon TL primin sahibi olacak.

Beşiktaş, derbiye özel prim kararı

Yönetim, takımı yalnız bırakmayacak

Beşiktaşlı kurmayların ayrıca Kadıköy deplasmanında takımı yalnız bırakmayacağı ve tam kadro olarak stadyumda yer alacağı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe cephesinde de prim kararı alınmıştı. Başkan Ali Koç'un derbide galip gelinmesi halinde takıma 3 milyon TL vereceği belirtilmişti.

Beşiktaş'tan derbiye özel prim kararı