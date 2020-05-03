Beşiktaş'tan dönüş talimatı geldi Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönen yabancı oyuncuları Türkiye'ye geri çağırdı.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de göstermeye başlayınca ligler askıya alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Boateng, Ljajic, Victor Ruiz ve Lens ülkelerine dönmüştü.

Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir ülkelerinde olan oyuncularına Türkiye'ye dönüş talimatını verdi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Ailesiyle birlikte yaklaşık 1 ay önce Milano'ya giden Boateng'in Türkiye'ye yarın döneceği öğrenildi. Victor Ruiz, Ljajic ve Lens'in de dönüş hazırlıklarına başladıkları ve önümüzdeki hafta özel jetle İstanbul'a gelmeye çalıştıkları aktarıldı.

Ancak siyah-beyazlı futbolcular dönüşlerinin ardından direkt olarak takıma katılamayacak. 14 gün boyunca bir kamu kuruluşunda zorunlu karantina sürecinden geçecek olan siyah-beyazlı oyuncular, bu dönemin ardından kendi evlerine geçip, takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek.