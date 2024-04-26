Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Bu kritik derbi müsabakası sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Maç öncesinde ise Beşiktaş Kulübü, sakat futbolcuları hakkında resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz derbide forma giyemeyeceği belirtildi.

"Maçın kadrosunda yer almayacaklardır"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır.