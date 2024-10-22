Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'tan TFF'ye Yunus Akgün başvurusu

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Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Derbi 28 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu kritik maç öncesinde ise Beşiktaş, çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ, ŞİKAYET EDECEK

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek.

Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı bugün Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.

2-5 MAÇ ARASI CEZA ALMASI İSTENİYOR

Siyah-beyazlılar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre Yunus Akgün'ün 2-5 maç arası ceza alması gerektiği görüşünde.