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    Beşiktaş'tan genç oyunculara özel menajerlik sistemi

    Beşiktaş'tan genç oyunculara özel menajerlik sistemi

    Beşiktaş yönetimi, özkaynak sisteminde yer alan ve A takıma yükselen yetenekli gençleri kaybetmemek için bazı menajerlik şirketleriyle anlaşmaya varacak.
    • 02.08.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:25
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    18 yaşındaki genç yıldız Emirhan İlkhan’ın 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Torino ile anlaşmasının üzüntüsünü yaşayan Beşiktaş’ın, yetenekli altyapı oyuncularını ileride gerçek değerini bulduğunda yüksek bonservis bedeliyle satabilmek için özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

    Buna göre siyah-beyazlılar, iyi ilişkiler içinde bulunduğu bazı menajerlik şirketleriyle genç oyuncular için özel bir anlaşma yapacak. Kabul eden altyapı oyuncularının menajerliğini bu şirketler üstlenecek.

    Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz ve genç stoper Serdar Saatçı’nın yeni sözleşme imzalamamalarının yanı sıra Emirhan İlkhan’ın Torino ile anlaşmasında menajerlerin önemli payı olduğunu düşünen Beşiktaş, ileride yaşanabilecek benzer durumları önlemek istiyor. Yönetim, özkaynak sistemindeki futbolcuların belirlenen menajerler veya şirketlerle çalışmasını istiyor.

    Beşiktaş tan genç oyunculara özel menajerlik sistemi #1

    Avrupa'da benzer uygulamalar var

    Bu uygulamanın Avrupa’da örneklerinin bulunduğu kaydedildi. Özellikle altyapısı güçlü bazı futbol takımlarının genç yetenekleri kaybetmemek adına bazı menajerler ve şirketlerle işbirliği yaptığı ve bu konuda başarı sağladığı ifade edildi.

    Siyah-beyazlılar özkaynak oyuncuları için kısa süre içinde somut adımlar atmayı hedefliyor.

    Beşiktaş tan genç oyunculara özel menajerlik sistemi #2


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