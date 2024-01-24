Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Artık yeter demek istiyoruz Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Adana Demirspor beraberliğinin ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Her zaman, her maçtan sonra Süper Lig'deki çoğu takım gibi sizlere bir şeyin şikayetini yapmıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri. Benim oynadığım takım, hakemden gol yedi. Olabilir, talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var, diğer takımlarda olmayan. Ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de. Biz artık yeter demek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"Yönetimden hakem istatistikçisi talebim olacak"

Feyyaz Uçar ayrıca, "Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var. Kırmızı kart olması lazım. Skor kötü, hakemin bahanesine sığınmayalım dedik. Bugün penaltı pozisyonu var, nedense Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna. 2 hafta önce verdiği penaltı var. Orada da ikna olmuyor ama VAR'dan ikna ediyorlar. Bu hafta yönetimden bir talebim olacak. Hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu arkadaş eski bir hakem olacak. Kim, hangi maçı yönetmiş, VAR neden çağırmış bu konularda bize istatistik hazırlayacak. Biz paylaşacağız. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Yeni bir tabir hakem istatikçisi. Bunu yapanlar var. Biz şeffaf olacağız dedik. Bunu da paylaşacağız" şeklinde konuştu.