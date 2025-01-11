Beşiktaş'tan maç sonu tepki! Gözümüz üzerinizde

Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Siyah beyazlılar ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ta Ndour ve Immobile golleri atan isimler oldu. Konuk takımda Puscas ağları havalandırdı.
BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SONU PAYLAŞIMI
Maçın ardından ise Beşiktaş Kulübü, resmi hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
Siyah-beyazlılar, maçın ilk yarısında Gedson Fernandes'in sakatlandığı pozisyonu gönderi olarak yayınladı ve "Gözümüz üzerinizde!" notunu paylaştı.
NELER OLDU?
Siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Gedson Fernandes ise müsabakanın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yaşadığı bir ikili mücadele sonrası yerde kalan 26 yaşındaki futbolcuya ilk müdahalesi saha içinde yapıldı.
Ayağa kalkmakta zorlanan Gedson, beyin sarsıntısı sebebiyle mücadeleye devam edemedi.
Gedson Fernandes’in yerine 25. dakika Al Musrati oyuna dahil oldu.
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