Beşiktaş'tan Metin Öztürk'e cevap: Ahlaksız mesajı silip özür dileyin Beşiktaş Kulübü'nden, Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımının ardından sert açıklamalar geldi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şukul, Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarını hedef aldı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 28 haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar müsabakayı ilk dakikalarda bulduğu tek golle 1-0 kazanarak liderliğe oturdu.

Maçın ardından ise iki takım sosyal medyadan adeta birbirine girdi.

Galatasaray'ın paylaşımı üzerine Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şukul, flaş bir paylaşımda bulundu.

"Silip özür dilemezseniz, size yakıştığı gibi muamele görürsünüz"

Kaan Şukul Galatasaray'ın yaptığı göndermeli paylaşımı alıntılayarak şu açıklamada bulundu:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, biz sizi bize yakışır şekilde yönetim kurulu olarak maç öncesi, maç boyu ve maç sonu ağırladık. Ancak, biz sizi daha ağırlıyorken resmi hesabınız, bu ahlaksız mesajı attı ve sizi uyardık, sildirin dedik, haklısınız tamam dediniz, olmamış bu mesaj dediniz, kendi aranızda Whatsapp grubunuzda yazıştınız ve bize dönüp sildiremiyoruz dediniz! Olan biten budur. Bir daha semtimizde havlayamayacak köpeklere yalan haber yaptırıp kendinizi daha fazla küçültmeyin. Size yakışmaz dedik ama demek ki yakıştığına karar verdiniz! Halbuki sabahtan tweet silmeye antrenmanlıydınız. İçeride başka dışarıda başka konuşmanız da geleneğiniz haline geldi. Son kez aşağıdaki terbiyesizliği derhal giderip, bu ahlaksız mesajı silip özür dilemeye davet ediyorum, yoksa bir daha bize yakıştığı gibi değil size yakıştığı gibi muamele görürsünüz!"

"Biz sadece miyavlama duyduk"

Siyah beyazlı kulüp ise Şukul'un gönderisini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!"

Neler yaşandı?

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaraylı yöneticilerin özür dilediğini ve gönderinin kaldırılacağını söyledi.

Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk ise özür dilemediklerini ve gönderinin kaldırılmayacağını belirtti. Bu iki açıklamanın ardından Beşiktaş bu paylaşıma bu şekilde tepki gösterdi.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları

Feyyaz Uçar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar."

Metin Öztürk: Silmeyeceğiz

Metin Öztürk ise şu açıklamaları yaptı: