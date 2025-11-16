Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Ümit Milli Takım'da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Mustafa Erhan'ın sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve sponsor hastenmizde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANILDI

Açıklamada, 18 yaşındaki santrforun tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedildi.

YAKLAŞIK 1 AY YOK

TRT Spor'un haberine göre; Mustafa Erhan, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 25-30 gün forma giyemeyecek.

BU SEZON SIK SAKATLANDI

Mustafa Erhan, böylelikle 2025-2026 sezonunda 3. sakatlığını yaşadı.

Genç golcü, 17 Temmuz tarihinde arka adale sakatlığı yaşayıp, 11 Ağustos'a kadar forma giyememişti.

Mustafa Erhan, 15 Ağustos'ta ise bu kez kas sakatlığı yaşadı ve 28 Eylül'e kadar sahalardan uzak kalmıştı.