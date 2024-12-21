Beşiktaş'tan penaltı beklentisi! Oyun sürdü

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi takım Beşiktaş penaltı bekledi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ

84. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına göndermek istediği top, Hadergjonaj'dan sekti. Rafa Silva ve Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda el ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Hakem Aydın, VAR'la da konuştuktan sonra devam kararında kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)