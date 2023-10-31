Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'ın sakatlığına ilişkin açıklama

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Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Ödem tespit edildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rachid Ghezzal'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır