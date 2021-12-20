Beşiktaş'tan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Beyaz TV'de yayınlanan programda Önder Karaveli hakkında yorum yapan Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Dev derbi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli için söylediği sözler eleştirildi.

Kütahyalı'nın, "Yumuşak" ifadeleri Beşiktaş tarafından tepk topladı ve bir açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıkalamada, "Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan tepki çeken sözler İZLE

"BU MÜPTEZEL VE EKÜRİSİNE TEPKİ VERMEYİN"

Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir.

Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız.





"KANAL İLE BAĞLANTILI HİÇ KİMSE TESİSLERE ALINMAYACAK"

Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır.

Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin “reklamın iyisi kötüsü olmaz” mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur. Saygılarımızla," ifadeleri kullanıldı.