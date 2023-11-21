Beşiktaş'tan sakatlanan 3 futbolcusu hakkında açıklama! Beşiktaş, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın sakatlık yaşadığını, Milot Rashica'nın da milli takım antrenmanında uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de milli ara dönemine topladığı 22 puanla 5. sırada giren Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Süleyman Seba anısına hazırlık maçı yapan Beşiktaş, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Bu karşılaşmanın ardından ise siyah-beyazlı takıma kötü haberler geldi.

Beşiktaş, Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Siyah-beyazlılar, ayrıca milli takımda sakatlık yaşayan Milot Rashica ile ilgili açıklama yaptı.

"Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi: