Beşiktaş'tan sakatlanan 3 futbolcusu hakkında açıklama!

Süper Lig'de milli ara dönemine topladığı 22 puanla 5. sırada giren Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Süleyman Seba anısına hazırlık maçı yapan Beşiktaş, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
Bu karşılaşmanın ardından ise siyah-beyazlı takıma kötü haberler geldi.
Beşiktaş, Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Siyah-beyazlılar, ayrıca milli takımda sakatlık yaşayan Milot Rashica ile ilgili açıklama yaptı.
"Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır"
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbol A Takımımızın Sakaryaspor ile oynadığı özel maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Yakup Arda Kılıç’ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.
Kosova milli takımının 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica’nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
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