Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması: Satılacak mı

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Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports'taki canlı yayın sırasında Semih Kılıçsoy ile ilgili sorulara cevap verirken, aralarındaki iyi ilişkiden bahsetti.

Semih'in yeteneklerini överek, onun yükselen bir yıldız olduğunu ve geçen yılki performansının takdir edilesi olduğunu belirtti.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Giovanni van Bronckhorst, her oyuncuyu daha üst seviyeye taşıma arzusunu dile getirdi ve Semih'in bu sene daha da ilerleyeceğini öngördü. Genç oyuncuların sadece belirli zamanlarda değil, kariyerleri boyunca sürekli iyi performans sergilemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak! Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek! Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak.

"İYİ OYNADIK AMA..."

Gio, Semih'i satmak gibi bir niyeti olmadığını, sezon ortasında iyi teklifler gelebileceğini, ancak şu an için böyle bir planı olmadığını belirtti.