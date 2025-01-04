Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması

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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Kulübü, bu maçın ilk yarısında sakatlanan ve yerini Emirhan Topçu'ya bırakan Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını belirtti.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tayyip Talha Sanuç’un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor’la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan değerlendirme ve sponsor hastanemizde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.



Tayyip Talha Sanuç’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



Doç. Dr. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı

EN AZ 1 AY YOK

TRT Spor'un haberine göre; arka adalesinde yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.