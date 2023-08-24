Beşiktaş'tan TFF'ye eleştiri: Maçı tekrarlamazsanız, adaletiniz nerede

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Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçının tekrarlanması için yaptığı açıklamanın ardından bu kez TFF'ye yönelik, "Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi? Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?" şeklinde sorular yöneltti.

İşte açıklamanın tamamı:

MHK Başkanı'nın açıklamalarına istinaden;



SORUYORUZ!



Bunları bilmek hakkımız!



Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi?



Yan hakemin bayrağı kaldırması hatalı mı değil mi?



Kuralı bilmeyen hakem kaç puan aldı?



Bu maçta VAR görüntüsü yayınlanmayacaksa hangi vahim durumda yayınlanacak? Yine başkalarını aklamak adına aleyhimize olduğunu düşündükleriniz mi?



Teknolojiniz mi yetersiz, yetersiz değilse elemanlarınız mı yetersiz? Hepsi yeterli de birilerinin niyeti mi kötü?



Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?



Gerçekleri görmemeye daha ne kadar devam edeceksiniz?



Kabahat VAR, özür YOK. Neden çekiniyorsunuz?



120 yıllık camiadan özür dilemek zor mu geliyor!