Omar Colley'in sayılmayan golüne hakem yorumcuları ne dedi? Beşiktaş'ın Pendikspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın 76. dakikasında Omar Colley farkı 2'ye çıkaran golü kaydetmiş ancak mücadelenin hakemi golü topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal etmişti. Hakem yorumcuları olay pozisyonu yorumladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar dramatik bir şekilde son saniye penaltısıyla bir puana razı olurken, mücadelenin 76. dakikasında Omar Colley farkı 2'ye çıkartan golü atmış ancak yardımcı hakem topun dışarıdan tekrar oyun alanına girdiğini belirterek orta hakemi uyarmış ve gol iptal olmuştu.

Hakem yorumcuları da söz konusu pozisyon hakkında VAR'ı ve yardımcı hakemi suçladı. Birçok hakem yorumcusu golün geçersiz sayılmasının bir hata olduğunu vurguladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Eski FIFA yardımcı hakemi Bahattin Duran

VAR ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra yan hakemler bayrağı geciktiriyor. Yardımcılara şu tavsiye ediliyor, 'Pozisyon bitip sonuç alınana kadar yardımcı hakem arkadaşlarımız bayraklarını geciktirmeli' deniyor. Yardımcı hakem topun tamamen çizgiyi geçtiğini gördüyse bile bayrağını kaldırmamalı. Neden? Kadir Sağlam da yardımcı hakeme hemen uyup düdük çalsa oyun durmuş olur, Beşiktaş'ın golünü VAR değerlendiremiyor. VAR'ın düzeltebilmesi açısından bayraklar gecikmeli, yardımcı hakem arkadaş buna uymamış. Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş. Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok.

Bülent Yıldırım

Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçıymışcasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir. VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor.

Deniz Çoban

VAR zaten bence bir açı dışında hiçbir açıya bakmadı, diğer açılar yanıltır. O açıda da çizginin tamamı görülmüyor. Çizginin tamamı görülmediği için 'İptal kararını uygulayabilirsiniz' dedi belli ki. Bu görüntülerden topu tam görmek mümkün değil.

Fırat Aydınus