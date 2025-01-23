Beşiktaş'tan Watford'a ret! Ersin Destanoğlu kalıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden ve güçlü rakibini 4-1'lik skorla yenerek moral kazanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmıyor.

WATFORD'UN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Playspor'un haberine göre; siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi.

Bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euroluk teklif kabul edilmedi.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

2 milyon euro piyasa değerindeki kalecinin Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.