Beşiktaş'tan Watford'a ret! Ersin Destanoğlu kalıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden ve güçlü rakibini 4-1'lik skorla yenerek moral kazanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmıyor.
WATFORD'UN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
Playspor'un haberine göre; siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi.
Bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euroluk teklif kabul edilmedi.
BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.
2 milyon euro piyasa değerindeki kalecinin Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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