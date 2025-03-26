AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçı için hakem Yasin Kol'u atayan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) sert bir dille eleştirdi.

Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, derbi için yabancı hakem talep ettiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Ülkemizde derbi maçları yabancı hakemler yönetecekse bu durum bütün derbiler için geçerli olmalıydı. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. Türkiye Futbol Federasyonu söz konusu derbiye yabancı hakem atamakla dereyi geçerken at değiştirmiş oldu. O gün Türk hakemlerine 'Siz derbi yönetebilecek hakemler değilsiniz' mesajı verildi. Galatasaray ile Fenerbahçe dışındaki Türk takımlarına da 'Sizin maçlarınız yabancı hakem tarafından yönetilecek kadar önemli değil' denildi. Türkiye Futbol Federasyonu; eşitlik, adalet, hakkaniyet ilkelerinin değil iki takımlı rekabetin teminatı olduğunu o gün göstermişti.

"HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETMELİ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini kaydeden Adalı, şunları söyledi:

Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan derhal istifa etmelidir. Sadece Federasyon başkanı değil yönetim kurulunda olup tepkilerini dile getirseler dahi böyle bir kararın altına imza atan tanıdığım, tanımadığım tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Adalete, hakkaniyete, eşitliğe hizmet eden yetkilileri de birazcık onurları ve gururları varsa böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum. Umuyorum ki federasyonda ve kurullarında iki kulübün istediği gibi istikamet verebildiği bir yapının içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır.

"YABAMCI HAKEMDE ADALET ÇAĞRIMIZ KARŞILIKSIZ KALDI"

Adalet çağrılarının karşılıksız kaldığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, Sloven hakem Slavko Vincic'in Galatasaray ile oynayacakları maçta da görev almasını istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eyüpspor ile oynadığımız karşılaşmadan sonra da 'Türk futbolu için güzel bir kapı açılmadı' demiştim. Yabancı hakem konusunun doğru uygulanması, yalnızca bütün derbilere aynı uygulamanın yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bizler de o günden itibaren açıklamalarımızda bunu dile getirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağımız maçlara yabancı hakem istediğimizi, hatta direkt olarak aynı hakemi görmek istediğimizi belirttik. Bu adalet çağrımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır.

"TFF, GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMİŞTİR"

TFF'nin "geçerliliğini" kaybettiğini aktaran Serdal Adalı, şunları söyledi:

Bugün kimse bizim yabancı hakem talebimizi sorgulamasın. Federasyon başkanı başta olmak üzere hiç kimse Beşiktaş’a 'Türk hakemlerine güvenin' baskısı yapmasın. Bir önceki derbi maçına yabancı hakem atayarak Türk hakemlerine güvenmeyen, onları itibarsızlaştıran bizzat kendileridir. Biz Türk insanına, bu milletin evlatlarına güvenmek konusunda kimseden nasihat dinleyecek bir camia değiliz. Hele de kulüp başkanlığı döneminde hakemleri soyunma odasında rehin alan bir federasyon başkanı bize bu konuda istikamet verecek son kişi dahi olamaz. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez. Çok basit bir standardı bile uygulayamayan, aldığı kararın arkasında duramayan Türkiye Futbol Federasyonu geçerliliğini kaybetmiştir.

TFF'nin hakkaniyet ilkesini çiğnediğini sözlerine ekleyen Adalı, şöyle devam etti:

Türkiye Futbol Federasyonu milyonların gözünün önünde büyük bir çifte standarda imza atmış, hakkaniyet ilkesini çiğnemiştir. MHK ve Türk hakemleri, kendilerine 'Siz bu derbiyi yönetmeye layık değilsiniz' diyen federasyona karşı bir duruş ortaya koyamamıştır. Aynı MHK, federasyon başkanından izinsiz hiçbir karar alamadığını ve ortaya bir irade koyamadığını göstermiştir. Oysa biz kendimiz için bir imtiyaz, ayrıcalık istememiştik. Biz sadece eşitlik istememize rağmen Galatasaray derbisine yabancı hakem talep etmemizin diyetini Zorbay Küçük denilen zibidinin Gaziantep maçımızdaki skandal yönetimiyle ödedik. O gün çıkıp Türk futbolunu, Türk hakemlerini rezil rüsva edecek açıklamalarda bulunsak belki bugün birileri tarafından daha kıymetli görülür, daha farklı muamele edilirdik.

Türk hakemlerine her zaman sahip çıktıklarını vurgulayan Adalı bundan sonra tavır değişikliğine gideceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Kendi camiamızdan eleştiri alacağımı bilmeme rağmen Türk futboluna ve marka değerine zarar vermemek için üslubumuza dikkat ettik ama siz madem bu dilden anlıyorsunuz bu saatten sonra biz de bu dili konuşacağız. Sadece futbolun değil insanlığın temel eşitlik ilkesini çiğneyen bir federasyonun artık korunması, gözetilmesi ve sahip çıkılması gereken bir tarafı kalmamıştır. Böyle bir futbol düzeninde bizim de vazifemiz ve önceliğimiz camiamızın menfaatlerini bu kirli düzenden korumaktır. Böyle bir ortamda, maçı yönetecek hakem karşılaşmaya maksimum baskı altında çıkacaktır. Yapılacak her hatanın, çıkabilecek herhangi bir kaosun yegane sorumlusu da Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

"TFF ARTTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"

Derbiyi kazanacaklarına inandıklarını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı "Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu da umurumda değil isterse federasyon başkanı gelsin kendisi yönetsin." dedi.

Beşiktaş’ı karşısına almaya cesaret eden herkesin, önce Beşiktaş’ın Türk sporu için ne anlam ifade ettiğini idrak etmesi gerektiğini dile getiren Adalı, şu değerlendirmede bulundu:

Bizim Beşiktaşımıza güvenimiz tam. Adaletle, hakkaniyetle yönetilen onlarca maçta büyük taraftarımızın önünde nice dünya devlerini dize getirdik. Galatasaray’ı da hakem kim olursa olsun yeneceğimize inancımız tamdır. Bu maçtan galibiyetle de ayrıldığımızda da bugünkü tavrımızda en ufak bir sapma olmayacaktır. Maçın gidişatı, hikayesi ve sonucu ne olursa olsun; Türkiye Futbol Federasyonu artık yok hükmündedir. Futboldaki bu kaotik ortamda her türlü tartışma ve baskı altında, yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde kalmış bir yerli hakemin bu maçta vereceği kararları merakla bekliyoruz. Maçın kaderini etkileyecek bir pozisyondan orta alanda yapılan bir faule, hatalı verilen bir taç atışına kadar her türlü kararın takipçisiyiz. Müsabakanın her anında gözümüz, ne yazık ki hakemin de üzerinde olacaktır. Ayrıca rakip takımın hocası ve oyuncularının her hareketinin de an be an takipçisi olacağız. Galatasaray camiasının, sezon başından beri her kararını eleştirdiği Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu tutarsızlığı karşısında da tepki vereceklerini tahmin ediyoruz. Aksi halde onların da federasyonla nikah tazelediklerini düşüneceğiz. Şu andan itibaren devlet büyüklerimizin bu konuları ciddi şekilde ele alarak, 85 milyonun en büyük tutkusu olan futbolumuzu içinde olduğu bu bataklıktan en ivedi şekilde çıkarmalarını istirham ediyoruz. Beşiktaş taraftarını Galatasaray derbisi için tribünlere, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve MHK’yı ise bir kez daha istifaya davet ediyorum.

Beşiktaşlı taraftarlara da çağrı yapan Adalı, "Hiçbir şey moralinizi bozmasın. Hiçbir şey de futbol takımımıza olan inancınızı değiştirmesin. Siz hiçbir tahrike kapılmadan gelin ve her zaman olduğu gibi takımımızı son saniyeye kadar desteklemeye devam edin. Bu takım sizin sevginize ve desteğinize layık olmak için ve bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Adalı maça çıkmamak, maçın belli bir bölümünde sahayı terk etmek gibi eylemlerde bulunmayacaklarını ancak başka türlü protestolar yapacaklarını söyledi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı'nın istifasına da değinen Adalı, "Keşke orada olduğunda ağırlığını koyup bir şey yapabilseydi. En azından duruşunu gösterdi. Çeşitli kurullardaki Beşiktaşlı arkadaşlarımdan da bu adaletsizliği yapan başkanın yönettiği federasyonun çatısından bir an önce ayrılmalarını rica ediyorum." dedi.

Serdal Adalı, TFF Yönetim Kurulu'nda görev alan birçok ismin yabancı hakemi desteklediği yönündeki bir soruyu "Futbol federasyonu İbrahim beyin çiftliği haline gelmiştir. Bir an önce ağırlıklarını koyamadıkları, sözlerinin dinlenmediği masadan ayrılmalılar." diye cevapladı.

Maçın hakemi Yasin Kol ve Galatasaraylı oyuncuları izletecekleri bir ekip kurduklarını aktaran Adalı, her kararın takipçisi olacaklarını ve tepkilerini maç devam ederken göstereceklerini sözlerine ekledi.