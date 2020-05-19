Beto: Beşiktaş beni istiyor Göztepe'nin 38 yaşındaki file bekçisi Beto, sadece Beşiktaş'tan değil, birçok takımdan transfer teklifi aldığını söyledi.

Süper Lig ekibi Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEN ZATEN BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

Radyospor'a konuşan tecrübeli eldiven, "Bu tür görüşmeleri menajerim yapıyorum. Burada gerekli açıklamaları menajerim yapacaktır. Göztepe çok büyük bir kulüp. Ben zaten büyük bir kulüpte oynuyorum, ancak ay sonunda bitecek bir sözleşmem var. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Benim transferimle ilgilenen başka kulüpler de var. Yurt dışından kulüpler de beni istiyor, ancak ben Göztepe'nin sözleşmeli oyuncusuyum ve burada çok mutluyum. Benim için öncelik Göztepe. Benimle sadece Beşiktaş değil, başka kulüpler de ilgileniyor. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Futbolda her şey olur. Beşiktaş dışında diğer kulüplerin de benimle ilgilendiğini biliyorum, ancak benim önceliğim Göztepe." ifadelerini kullandı.



