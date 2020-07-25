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    Beto, Göztepe'den ayrıldı

    Göztepe ile sözleşmesi sona eren kaleci Beto, İzmir ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 21:13
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    Beto, Göztepe'den ayrıldı

    2017 yılından bu yana Göztepe forması giyen 38 yaşındaki kaleci Beto, İzmir ekibine veda etti.

    Bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Portekizli kaleci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılardan ayrıldığını açıkladı.

    Beto, ''Hoşçakal Göztepe'' notunu düştü.

    Beto, Göztepe'den ayrıldı #1

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