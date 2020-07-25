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Beto, Göztepe'den ayrıldı
Göztepe ile sözleşmesi sona eren kaleci Beto, İzmir ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 21:13
2017 yılından bu yana Göztepe forması giyen 38 yaşındaki kaleci Beto, İzmir ekibine veda etti.
Bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Portekizli kaleci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılardan ayrıldığını açıkladı.
Beto, ''Hoşçakal Göztepe'' notunu düştü.