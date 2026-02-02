Bilal Bayazıt: Galatasaray maçında hakem iyi yönetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaptı. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Kayserispor’da kaleci Bilal Bayazıt, maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe’nin kararlarının doğru olduğunu söyledi.

"BENCE İYİ YÖNETTİ MAÇI"

26 yaşındaki file bekçisi, "İlk penaltı doğru karar. Hoca iyi gördü. Hatayı telafi etmeye çalıştım ama Osimhen’e dokundum. Penaltı oldu, doğru karardı. İkinci penaltı da eller çok açıkmış. Hakem, doğru kararlar verdi. Bence iyi yönetti maçı" cümlelerine yer verdi.

PENALTI KARARLARI

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)