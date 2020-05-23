Bjelica: F.Bahçe takımı haziranda devralmamı istedi Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımın haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini söyledi.

Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklama ile genç ve başarıya aç bir hoca arayışı içinde olduklarını belirtmişti.

3 teknik direktörle görüştüklerini belirten Başkan Koç, ''3 teknik adamla görüşüyoruz, aralarında yerli de var yabancı da var'' şeklinde konuşmuştu.

''TAKIMI HAZİRANDA DEVRALMAMI İSTEDİLER''

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, konuyla ilgili ülke basınına konuştu.

RTL'ye bir röportaj veren 48 yaşındaki teknik adam, ''Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil.'' ifadelerini kullandı.

DİNAMO ZAGREB İLE İKİ KEZ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Dinamo Zagreb ile ligde iki kez ipi göğüsleyen Bjelica, bir de kupa şampiyonluğu elde etti.

Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan teknik adam, 2,3 puan ortalaması yakaladı.