Bjelica: Fenerbahçe hakkında söyleyecek bir şeyim yok Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvat basınına sarı-lacivertli ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.

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Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Hırvat hoca Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşıldığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz gün Hırvat basınına konuşan 48 yaşındaki teknik direktör; sarı-lacivertlilerle görüştüğü iddialarını doğrulasa da, çarşamba gününden beri herhangi bir yetkilinin kendisini aramadığını söyledi.

''ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN BERİ ARAMADILAR''

Hırvat basınından SATA24'e açıklamalarda bulunan Bjelica, ''Şu anda iyi durumdayım. Fenerbahçe haberleri konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Geçen Çarşamba'dan bu yana Fenerbahçe'den hiç kimse beni aramadı.'' ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Hırvat medyasında Bjelica'nın bu açıklamaları ise sarı-lacivertli ekiple görüşmelerin tıkandığı ve her şeyin ilerleyen günlerde netliğe kavuşacağı yönünde yorumlandı.