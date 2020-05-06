Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri Fenerbahçe'nin büyük oranda el sıkıştığı bilinen teknik direktör Bjelica, sarı-lacivertli takımın yeni sistemini belirledi. Hücum ağırlıklı oynatacak olan Hırvat hoca, kanatlara takviye istedi.

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Ligdeki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, uzun süredir yeni hoca arayışlarını sürdürüyordu.

Listesi kabarık olan sarı-lacivertliler, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşmaya varmıştı.

HÜCUM AĞIRLIKLI OYNAYACAK

Kanarya için kolları sıvayan Hırvat teknik adam, bir süredir Fenerbahçe ile ilgili çalışmalarını sürdürüyordu.

Bjelica'nın, sarı-lacivertlilerde oluşturacağı yeni sistemini belirlediği öğrenildi. Hırvat teknik adamın başında olacağı Kanarya, hücuma çıkacak.

KANATLARA TAKVİYE İSTEDİ

Özellikle kanat organizasyonlarının üzerinde duran 48 yaşındaki teknik adam, yönetimden sağ bek ve sol beke ikişer takviye istedi.

Hücum hattına da gole dönük sağlı sollu iki kanat isteyen Bjelica, 4-3-3 sistemiyle Kanarya'yı kanatlandırmak istiyor.

Dinamo Zagreb'deki hırslı kişiliği, takımı ateşleyen yapısı ve hücum futbolunu seven yapısıyla dikkat çeken genç teknik adamın, forvette ise Vedat Muriç'in yanına 'striker' özelliği taşıyan bir isim istediği belirtildi.