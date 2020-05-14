Boateng indirime yanaşmıyor

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in geleceği, belirsizliğini koruyor...
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 10 maç oynaması durumunda (6'sını oynadı) kontratı 1.7 milyon eurodan 1 yıl daha uzayacak olan Ganalı futbolcuya, yeni bir teklif götürdüğü öğrenildi.
BEŞİKTAŞ 800 BİN EURO TEKLİF ETTİ
Maaşını 800 bin euroya indirmesi durumunda 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmayı düşünen yönetim, tecrübeli futbolcudan istediği yanıtı alamadı.
BOATENG KABUL ETMEDİ
Boateng'in; siyah-beyazlı kulüpte kalmayı istediğini, ancak bu rakamı kabul etmeyeceğini Çebi'ye ilettiği belirtildi.
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın, bu şartlar altında yıldız futbolcuyla yola devam etmesi beklenmiyor.