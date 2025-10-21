Bodo'lu Bjorkan'dan Galatasaray maçı ve taraftar itirafı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında yarın Bodo/Glimt'i konuk edecek olan Galatasaray karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Norveç temsilcisinde ise RAMS Park'ta oynayacakları maç öncesi endişe hakim.

Sarı-kırmızılı bir grup taraftar, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği müsabaka öncesinde İngiliz takımının kaldığı otelin önüne gitmiş ve tezahüratlar ve havai fişeklerle Kırmızılar'a İstanbul deplasmanı havasını gece saatlerinden itibaren hissettirmeye başlamışlardı.

BODO'YU KORKU SARDI

Galatasaray-Bodo/Glimt maçına bir gün kala Türk taraftarların Liverpool'a yaşattığı bu zor anlar, Norveç basınında gündem oldu.

Galatasaray maçı için "En zorlu deplasman" yorumu yapılırken, Bodo'nun sol beki Fredrik Bjorkan da İstanbul'da kendilerini bekleyen atmosferle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Dagbladet'e konuşan Bjorkan, Liverpool'un kaldığı otelin önünde yaşananları gösteren videoyu izlediğini belirterek, "Bu kesinlikle çılgınlık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Taraftarların bize de aynısını yapıp yapmayacağını görmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

"KULAK TIKACI TAKMAMIZ GEREKİYOR"

Bu duruma karşı ne gibi önlemler alacaklarının sorulması üzerine Norveçli futbolcu, "En azından artık bunun olabileceğinin farkındayız. Sanırım kulak tıkacı takmamız gerekiyor. Umarım böyle bir şeyi uyuyarak atlatabiliriz. Ama biraz zor olabilir." diye konuştu.

27 yaşındaki sol bek, "Bunu yaşarsanız performans düşüşü olabilir mi?" sorusunu ise "Hayır, kesinlikle hayır. Hemen ardından uyuyabiliyorsanız, pek bir zararı olmaz." sözleriyle yanıtladı.

"GALATASARAY'IN STADININ NE KADAR GÜRÜLTÜLÜ OLDUĞUNU DUYMUŞTUK"

Kendilerini zorlu bir deplasmanın beklediğini belirten Fredrik Bjorkan, "Galatasaray'ın stadının ne kadar gürültülü olduğuna dair hikayeler duymuştuk. Sanırım normalde karşılaştığımızdan farklı bir şeyle karşılaşacağız." dedi.

Bodo/Glimt, iki haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ve Tottenham ile karşı karşıya geldi ve iki maçtan da 2-2'lik beraberliklerle ayrıldı. Norveç temsilcisi, 2 puanla 24. sırada bulunuyor.