Bodrum FK - Göztepe maçında gol sesi çıkmadı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada gol sesi çıkmadı. Maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
MORAIS, İLK MAÇINDA 1 PUANI ALDI
Bodrum FK'nin başındaki ilk maçına çıkan Jose Morais, takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrılırken, Bodrum FK puanını 17'ye yükseltti.
Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Göztepe ise 35 puana ulaştı ve 5. sıradaki yerini korudu.
GÖZTEPE, BAY GEÇECEK
Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Göztepe haftayı BAY geçecek.
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