Bodrum FK, Rizespor deplasmanında kazandı

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 2-0'lık skorla konuk takım Bodrum FK oldu.

BODRUM FK, İKİ GOLLE KAZANDI

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Husniddin Alikulov ve 62. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

SAMET KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Rizespor'da Samet Akaydin, 40. dakikada topa elle müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RİZESPOR, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 30 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise 33 puanda kaldı.

BODRUM FK, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK

Ligde bir sonraki Bodrum FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rizespor ise haftayı BAY geçecek.

BODRUM FK'YA JOSE MORAIS DAMGASI

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 7 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 6 maçta hiç kaybetmedi ve 14 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 7 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.

ALDIĞI SONUÇLAR

Bodrum FK 0-0 Göztepe

Başakşehir 0-1 Bodrum FK

Bodrum FK 1-0 Hatayspor

Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)

Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK

Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa

Rizespor 0-2 Bodrum FK

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Bodrum FK'nın as kalecisi Diogo Sousa, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.