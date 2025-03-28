Bodrum FK'da kriz! Fenerbahçe maçına 4. kaleci çıktı

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Bodrum FK'ya konuk oldu.

Bu maçta ev sahibi Bodrum FK takımında ise kaleci krizi yaşandı.

Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı.

Tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı.

KALEYE 4. FİLE BEKÇİSİ GEÇTİ

Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı.

Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

FENERBAHÇELİ İSİMLER TESELLİ ETTİ

Öte yandan Rüzgar Mehmet Adıyaman, Fenerbahçe maçında yaptığı hatayla dikkat çekti.

36'ncı dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği hücumda İrfan Can Kahveci ortasını yaptı. Bodrum FK'da kalesini terk eden Rüzgar Mehmet Adıyaman topu tek yumrukla uzaklaştırmak istedi.

Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın hatasında top Sebastian Szymanski'nin önünde kaldı. Sebastian Szymanski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

Bodrum FK'da genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı. Rüzgar Mehmet Adıyaman'ı teselli eden isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Sofyan Amrabat da yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN SZYMANSKI İLE BULDUĞU GOL

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)