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    Bodrumspor, Adis Jahovic ile yollarını ayırma kararı aldı

    Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Kuzey Makedonyalı golcü Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını duyurdu.
    • 18.12.2022 - 14:29
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    Bodrumspor, Adis Jahovic ile yollarını ayırma kararı aldı

    TFF 1'inci Lig'de evinde Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Samsunspor'la golsüz berabere kalıp puanını 29 yapan Bodrumspor'da bir ayrılık yaşandı.

    İsmet Taşdemir, yollarına ayrılacağını açıkladı

    Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı değerlendirme toplantısında Kuzey Makedonyalı golcü Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı.

    Bodrumspor, Adis Jahovic ile yollarını ayırma kararı aldı #1

    "Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı"

    "Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi" diyen Taşdemir, "Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz." dedi.

    Bodrumspor, Adis Jahovic ile yollarını ayırma kararı aldı #2

    13 maça çıktı

    Sezon başında Göztepe'den transfer edilen 35 yaşındaki golcü, Bodrumspor formasıyla 13 lig maçına çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı.


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