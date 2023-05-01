Bologna ile berabere kalan Juventus galibiyeti unuttu İtalya Serie A'nın 32. haftasının kapanış maçında Juventus, konuk olduğu Bologna ile 1-1 berabere kalarak üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü göremedi.

AA İtalya Serie A'nın 32. haftasında üst sıralara oynayan Juventus, orta sıralardaki Bologna'ya konuk oldu. Ev sahibi takım 10. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Juventus, 61. dakikada Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile maçta skora dengeyi getiren golü buldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bologna, 45 puanla 8. sırada yer alırken Juventus ise puanını 60 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Juventus bu maçla birlikte ligde üst üste 4. maçında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar ligde son 4 maçından 3'ünü kaybetti.