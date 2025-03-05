Boluspor, Çorum FK deplasmanında kazandı

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1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile deplasman ekibi Boluspor oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jefferson ve 80. dakikada penaltıdan Oğuz Kağan Güçtekin attı.

BOLUSPOR, PUANINI 41 YAPTI

Bu sonucun ardından Boluspor, 41 puana yükseldi. Çorum FK, 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Çorum ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.