Boluspor, Serik Spor'u rahat geçti

- Boluspor, 1. Lig'in 19. haftasında Serik Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
- Serik Spor'un tek golü Erhan Çelenk'ten gelirken, ev sahibi 62. dakikada 10 kişi kaldı.
- Bu sonuçla Boluspor puanını 29'a yükseltti, Serik Spor ise 26 puanda kaldı.
1. Lig'in 19. haftasında Serik Spor, Boluspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda Serik Spor'un ev sahipliğinde oynanan maçı, Boluspor 4-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Alexander Martynov (KK.), 35. dakikada Doğan Davas, 69. dakikada Florent Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı kaydetti.
Serik Spor'un tek golü 13'te Erhan Çelenk'ten geldi.
SERİK SPOR 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekip, Şeref Özcan'ın 62. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadelenin geri kalanında 10 kişi ile mücadele etti.
BOLUSPOR PUANINI 29 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Boluspor ligdeki puanını 29'ye çıkardı. Serik Spor ise 26 puanda kaldı.
Boluspor, gelecek hafta Vanspor FK deplasmanına gidecek. Serik Spor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.